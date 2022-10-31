Зеленский рассказал о «жестком» наступлении ВС России в ДНР

Президент Украины рассказал о том, как ВСУ отражают «жесткое» наступление подразделений российской армии в ДНР.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подразделениям украинской армии приходится отражать "жесткие атакующие действия" российской армии на донецком направлении.

По словам главы украинского государства в боях на этом сложном оперативном направлении участвуют бойцы Чопского пограничного отряда.

Владимир Зеленский поблагодарил все, участвующие в боях на северском направлении, подразделения "за храбрость".

Ранее Минобороны России сообщило о продвижении своих подразделений на 3 км в глубину обороны противника и выходе на окраины села Павловска.