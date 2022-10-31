ВСУ столкнулись с логистическим хаосом из-за многообразия военных поставок Запада

Украинские военные переживают проблемы с тыловым обеспечением, прежде всего боеприпасами, из-за невзвешенной политики союзников-доноров.

Офицер НАТО в запасе и военный журналист Ставрос Атламазоглу пишет в своем анализе ситуации, что ВСУ столкнулись с настоящим «логистическим хаосом».

Вся проблема, по мнению эксперта, заключается в том, что Запад поставил на Украину оружие самых разных систем и калибра и теперь не может снабжать Киев достаточным количеством боеприпасов к нему.

Как пример, Атламазоглу, приводи артиллеристские системы поставки которых варьировались от советских 152-миллиметровых гаубиц до американских установок M777.

«Разница в калибре означает, что украинцы не могут использовать одни и те же снаряды в подразделениях, что создает логистический кошмар», — отметил обозреватель.

Военкор отметил, что лидер военных поставок Киеву – США, также затрудняется со снабжением ВСУ боеприпасами к РСЗО, ввиду их ограниченного выпуска и потребностей армии США.