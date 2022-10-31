Дочь Шукшиной стала бодибилдером и показала фото в кружевном белье

APS
2022-10-31 10:26

Анна Трегубенко - дочь известной актрисы Марии Шукшиной. Несколько лет назад молодая женщина решила изменится, став бодибилдером.

33-летняя наследница актрисы Марии Шукшиной Анна Трегубенко увлекалась бодибилдингом. Ранее хрупкая молодая женщина показала свое накаченное тело на снимке в социальных сетях.

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    Дочь артистки решила надеть кружевное белье, чем шокировала своих подписчиков.

    Спортсменка успела принять участие в нескольких соревнованиях, заявив, что о бодибилдинге мечтала с самого детства.

Опубликовано: Наталья Гончарова