Эксперты объяснили, какая почва может быть непригодна к посевным работам
Проверка грунта необходима, если обнаружены неблагоприятные факторы, способные ухудшить ее состав. Делать посевы нужно лишь будучи уверенным в том, что земля полностью безопасна для нового урожая.
Профессиональное тестирование почвы поможет избежать многих проблем со здоровьем и получить экологически чистый урожай.
Земля на участке может загрязняться разными способами, 80% токсинов попадает в нее естественным путем. Это могут быть продукты жизнедеятельности людей и животных.
Вредные вещества проникают в грунт в следующих случаях:
при эксплуатации транспортных средств;
во время ремонтных работ или в процессе дворовых построек;
после химических обработок растений от насекомых.
При подкормке почвы биоразлагаемыми препаратами, органикой, перегноем земля заражается яйцами и личинками глистов и других вредных бактерий и микробов.
Как оценить степень загрязненности грунта и потенциальные риски
Изучить материалы, которые применялись при строительстве помещений на участке (нужно смотреть на марки, виды, названия брендов).
Обратить внимание на наличие вблизи участка производственных цехов, промышленных складских помещений, перерабатывающих и очистительных сооружений.
Опасность представляют использованные ранее удобрения и пестициды.
Неблагоприятный фактор для состояния почвы - близость проезжей части с интенсивным движением транспорта. Землю сильно загрязняет высокая концентрация свинца в этилированном бензине.
Насторожить должны окна и двери, сделанные из старой древесины с использованием технологии обработки под давлением.
Угрозу для чистоты почвы представляют гаражи или ремонтные площадки для автомобилей.
Важный момент - особенности утилизации бытовых отходов (надо оценить, где и как это делается).
Если ранее на участке случались возгорания с выделением токсичных веществ, почва могла сильно пострадать.
Как взять пробу земли для исследования в лаборатории
Заборы надо делать из разных мест.
Не помешает предоставить специалистам топографическую карту местности.
Брать нужно землю без камней и травы, идеальный материал - почва на глубине 15-20 см.
Хранить собранный грунт надо в пластиковом пакете на молнии.
Забор проб производится чистым инструментом (ложка, лопатка).
Держать образцы следует в сухом прохладном месте, не смешивая друг с другом.
Опубликовано: Храмова Оксана
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