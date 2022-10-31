Эксперты объяснили, какая почва может быть непригодна к посевным работам

Проверка грунта необходима, если обнаружены неблагоприятные факторы, способные ухудшить ее состав. Делать посевы нужно лишь будучи уверенным в том, что земля полностью безопасна для нового урожая.

Профессиональное тестирование почвы поможет избежать многих проблем со здоровьем и получить экологически чистый урожай.

Земля на участке может загрязняться разными способами, 80% токсинов попадает в нее естественным путем. Это могут быть продукты жизнедеятельности людей и животных.

Вредные вещества проникают в грунт в следующих случаях:

при эксплуатации транспортных средств;

во время ремонтных работ или в процессе дворовых построек;

после химических обработок растений от насекомых.

При подкормке почвы биоразлагаемыми препаратами, органикой, перегноем земля заражается яйцами и личинками глистов и других вредных бактерий и микробов.

Как оценить степень загрязненности грунта и потенциальные риски

Изучить материалы, которые применялись при строительстве помещений на участке (нужно смотреть на марки, виды, названия брендов).

Обратить внимание на наличие вблизи участка производственных цехов, промышленных складских помещений, перерабатывающих и очистительных сооружений.

Опасность представляют использованные ранее удобрения и пестициды.

Неблагоприятный фактор для состояния почвы - близость проезжей части с интенсивным движением транспорта. Землю сильно загрязняет высокая концентрация свинца в этилированном бензине.

Насторожить должны окна и двери, сделанные из старой древесины с использованием технологии обработки под давлением.

Угрозу для чистоты почвы представляют гаражи или ремонтные площадки для автомобилей.

Важный момент - особенности утилизации бытовых отходов (надо оценить, где и как это делается).

Если ранее на участке случались возгорания с выделением токсичных веществ, почва могла сильно пострадать.

Как взять пробу земли для исследования в лаборатории

Заборы надо делать из разных мест.

Не помешает предоставить специалистам топографическую карту местности.

Брать нужно землю без камней и травы, идеальный материал - почва на глубине 15-20 см.

Хранить собранный грунт надо в пластиковом пакете на молнии.

Забор проб производится чистым инструментом (ложка, лопатка).

Держать образцы следует в сухом прохладном месте, не смешивая друг с другом.