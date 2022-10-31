На трёх украинских ГЭС прогремели мощные взрывы

На Днепровской, Днестровской и Кременчугской ГЭС прогремели мощные взрывы, сообщается о частичном нарушении электроснабжения.

В понедельник, 31 октября 2022 года, украинские интернет-издание «Зеркало недели» сообщило, что на Днепровской, Днестровской и Кременчугской гидроэлектростанции прогремели мощные взрывы.

Ранее, председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил подписчикам своего официального Telegram-канале о перебоях в подаче электроэнергии, а также нарушении мобильной связи, радио- и телевещания в Запорожье, после удара по подстанции близ Днепровской ГЭС.