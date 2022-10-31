Джигурда и Анисина лишились многомиллионного наследства

Мнолетняя судебная тяжба за 800 миллионов покойной бизнесвумен Людмилы Браташ вышла на новый виток.

После того, как в 2016-м года бизнесвумен Людмилу Браташ нашли у себя в квартире с проломленной головой, вокруг ее завещания сразу начались тяжбы.

Джигурда представил завещание, согласно которому подруга их семьи и крестная мать сына артиста от Марины Анисиной, составила его на Никиту Борисовича.

Но сестра покойной предпринимательницы Светлана Романова, заподозрив неладное, подала иск в суд. 23 июня 2017-го года Кунцевский суд Москвы отклонил иск Светланы Романовой и присудил наследство (по некоторым данным, речь идет о 800 миллионах рублей) Никите Джигурде.

Однако истец с этим решением не согласилась. А сейчас стало известно, что апелляционный суд все-таки удовлетворил очередной иск родственницы покойной.

Джиугрда потрясен данным решением, и теперь опротестовать его намерен уже он, сообщает Рамблер.