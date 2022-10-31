Минобороны РФ: российские военные уничтожили более 110 солдат и наёмников ВСУ на Купянском участке

Генерал-лейтенант РФ Игорь Конашенков заявил, что российские военнослужащие уничтожили более 110 солдат и иностранных наёмников ВСУ на Купянском участке фронта.

31 октября представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков в ходе брифинга доложил об актуальной обстановке на Купянском направлении фронта.

Конашенков утверждает, что российские военнослужащие ликвидировали две ротные тактические группы, а также два формирования иностранных наёмников ВСУ близ села Орлянка Харьковской области, а также населённых пунктов Николаевка и Куземовка ЛНР.

Российский генерал-лейтенант отметил, что в общей сложности на Купянском участке служащими Вооружённых сил РФ за минувшие сутки было уничтожено более 110 единиц личного состава ВСУ, один танк, 3 ББМ, 2 пикапа и 3 автомобиля украинской стороны.