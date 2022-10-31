Российская армия пресекла 4 атаки ВСУ на Николаево-Криворожском направлении
В Минобороны РФ заявил, что служащие российской армии пресекли 4 атаки ВСУ на Николаево-Криворожском направлении, уничтожив свыше 70 украинский бойцов и одну САУ PzH 2000.
В понедельник, 31 октября 2022 года, официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в пресс-релизе заявил, что за минувшие сутки украинская стороны вновь предприняла 4 попытки перейти в атаку на Николаево-Криворожском направлении фронта, каждая из которых была оперативно пресечена служащими ВС РФ.
Конашенков уточнил, что российские солдаты на данном участке фронта уничтожили не менее 70 украинских бойцов, а также одну немецкую самоходную артиллерийскую установку Panzerhaubitze-2000, пять боевых бронированных машин и семь автомобилей, отбросив служащих ВСУ на исходные позиции.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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