Власти ответили россиянам на предложение лишить Аллу Пугачеву звания «народной» артистки страны

Заместитель начальника комитета ГД по культуре Елена Драпеко сказала, что Аллу Пугачеву не будут лишать звания «народной» артистки России за политические настроения, т.к. ее творчество не имеет отношения к гражданской позиции.

Также российский депутат сказала, что документально такой процедуры попросту нет.

При этом Драпеко отметила, что творческие победы Примадонны не стоит критиковать и обсуждать, потому что это находится за гранью гражданской позиции.

Однако депутат согласилась с тем, что Аллу Борисовну нужно ограничить в некоторых гражданских правах, потому что она не выполняет обязанности.