Власти ответили россиянам на предложение лишить Аллу Пугачеву звания «народной» артистки страны
2022-10-31 14:36
Заместитель начальника комитета ГД по культуре Елена Драпеко сказала, что Аллу Пугачеву не будут лишать звания «народной» артистки России за политические настроения, т.к. ее творчество не имеет отношения к гражданской позиции.
Также российский депутат сказала, что документально такой процедуры попросту нет.
При этом Драпеко отметила, что творческие победы Примадонны не стоит критиковать и обсуждать, потому что это находится за гранью гражданской позиции.
Однако депутат согласилась с тем, что Аллу Борисовну нужно ограничить в некоторых гражданских правах, потому что она не выполняет обязанности.
Опубликовано: Силивончик Алина
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