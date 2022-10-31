Один человек погиб при ударе ВСУ из РСЗО HIMARS по гостинице в Алчевске
2022-10-31 14:42
Мэр Алчевска Альберт Апшев сообщил, что в результате удара ВСУ из американской РСЗО HIMARS по гостинице «Металлург» погиб один человек.
В понедельник днём, 31 октября 2022 года, новостное агентство ТАСС, ссылаясь на мэра города Алчевска Альберта Апшева, сообщило о том, что в результате «прилёта» со стороны Украины из реактивной системы залпового огня HIMARS американского производства по алчевской гостинице «Металлург», погиб один человек.
Отмечается, что в настоящее время под завалами разрушенной украинскими военными гостинице в Алчевске находятся мирные жители, продолжаются поисково-спасательные работы.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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