«РИА Новости»: ВСУ применили РСЗО «Град» с белым фосфором

Российский офицер с позывным «Космос» заявил, что ВСУ выпустили из РСЗО «Град» боеприпас с белым фосфором.

31 октября новостное агентство РИА, со ссылкой на старшего офицера батареи с позывным «Космос», заявило о применении в ходе спецоперации украинской стороной запрещённых боеприпасов с белым фосфором.

Российский офицер утверждает, что в ходе одного из боёв, когда перед его батареей стояла задача прикрыть отступление пехоты, служащие ВСУ выпустили из реактивной системы залпового огня «Град» запрещённые боеприпасы, которые были начинены фосфором вперемешку с фугасными снарядами, чтобы подавить огонь ВС РФ.

Также «Космос» отметил, что применение боеприпасов с фосфором не помогло украинским военным поразить позиции ВС РФ, во время отступления российской пехоты.