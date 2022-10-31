Российские войска на Купянском и Донецком направлении уничтожили ВСУ
2022-10-31 16:08
Вооруженными силами Российской Федерации были уничтожены военные на Купянском и Донецком направлении.
31 октября как сообщает Министерство обороны Российской Федерации, что в ходе проведения специяльной военной операции на територии Украины было продолжено нанесение ударов российской армии и все объекты на Куплянском и Донецком направлении были поражены.
Уточняется, что на Купянском направлении российские войска уничтожили более 110 украинских бойцов, а на Донецком направлении 60 солдат и несколько единиц военной техники.
Опубликовано: Анастасия Меллер
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