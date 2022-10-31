Минобороны РФ объявило о завершении всех мероприятий частичной мобилизации

В Минобороны РФ сообщили, что все мероприятия в рамках частичной мобилизации в России завершены.

31 октября официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков в своём пресс-релизе заявил, что все мобилизационные мероприятия по призыву граждан, пребывающих в запасе, для участия в спецоперации в рядах ВС РФ прекращены.

Кнашенков также отметил, что с данного момента прекращается выдача повесток категориям россиян, которые годны к участию в СВО РФ на Украине в рамках ранее объявленной частичной мобилизации.