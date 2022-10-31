Процветающий шахтерский поселок Садон превратился в зловещий город-призрак

Некогда процветающий шахтерский городок Садон в горах Северной Осетии ныне запустел, и представляет собой удручающее зрелище заброшенного людьми города.

Когда кинематографистам требуются натурные съемки для получения постапокалиптических кадров, съемочной группе самое время отправиться с поселок Садон, который затерялся в горах Северной Осетии. Пустынные заброшенные дома представляют собой удручающую и печальную картину.

А ведь некогда это был шахтерский городок с насыщенной жизнью для строительства которого были приглашены профессиональные архитекторы из Европы.

Если присмотреться, то в архитектуре зданий Садона и до сего дня угадывается европейское изящество. То же касается и небольших уютных улочек. Эти приметы совершенно не типичны для гористой кавказской местности, где жители издревле предпочитали строить непримечательные на вид, но крепкие и надежные жилые строения.

Садон был построен бельгийцами в девятнадцатом веке. А началось все с того, что в середине восемнадцатого века в Алагирском ущелье были обнаружены залежи серебра и цинка, металлов столь необходимых в промышленности и медицине. Это месторождение было для России самым первым и самым крупным вплоть до восьмидесятых годов двадцатого века.

Разработка его началась только в середине девятнадцатого века. Это было связано со сложным географическим положением. Потребовалось время, чтобы построить основную дорогу и другие подъездные пути к месторождению.

Сначала над постройками трудились греческие специалисты, а потом участки были арендованы бельгийцами, которые, начиная с 1886-го года начали строительство поселения с инфраструктурой. Так, в Садоне появились жилые постройки для шахтеров и их семей, школы для детей, больница и дороги.

А в соседнем Мизуре находилась фабрика по переработке свинцового шлака.

После прихода к власти большевиков Садонское месторождение было национализировано, и начало развиваться невероятно быстро. К 1939-му году количество жителей Садона увеличилось с трехсот до четырех тысяч человек.

Во время Великой Отечественной войны предприятие было адаптировано под фронтовые нужды, и добыча ископаемых металлов разрослась до невероятных масштабов.

К 1970-му году в Садоне в год добывалось семьсот сорок пять тысяч тонн руды.

И это при том, что в начале двадцатого века этот показатель был на уровне двадцати пяти тысяч. А потом в стране стали разрабатывать другие месторождения, и Садон с устаревшими технологиями постепенно стал приходить в упадок. К восьмидесятым годам добыча руды была почти остановлена.

А в 2002-м году и предприятие, и сам поселок был просто снесен сильным селевым потоком. На тот момент там проживало около пятисот человек, которых пришлось переселить в соседние населенные пункты, поскольку поселок уже не подлежал восстановлению.

Официально Садон, как населенный пункт перестал существовать в 2013-м году. Сюда приезжают только туристы из любителей заброшенных мест.