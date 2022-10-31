Минобороны РФ: движение судов по коридору безопасности в Чёрном море приостановлено

В Минобороны РФ сообщило о временной приостановке движения судов по коридору безопасности в Чёрном море после теракта в Севастополе.

31 октября пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации сообщило, что движение судов по коридору безопасности, определенному «Черноморской инициативой», временно приостановлено на фоне произошедших в Севастополе террористических актов.

В ведомстве отметили, что данная мера является временной и продлится до завершения разбирательств касательно атаки на Черноморский флот, после чего Россия возобновит своё участие в «зерновой сделке».