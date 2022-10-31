Хранилища газа в Германии заполнены почти на 100%
2022-10-31 21:22
Федеральное сетевое агентство Германии сообщает, что подземные хранилища газа в стране заполнены на 98,52%.
Сообщается, что заполнение ПХГ продолжается и приближается к 100%. Вместе с тем самое крупное хранилище в стране заполнено на 91,41%.
В агентстве поясняют, что в последнее время из-за теплой погоды потребление газа было ниже среднего.
При этом жителей страны призывают экономить газ, поскольку избежать дефицита зимой поможет только сокращение потребления на 20%.
Опубликовано: Светлана Репина
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