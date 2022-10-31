В Пентагоне признались, что до сих пор не передали Украине ПВО NASAMS

В Минобороны США рассказали о поставках в Украину современных норвежских систем ПВО NASAMS.

31 октября российское интернет-издание «РИА Новости», со ссылкой на представителя Пентагона, сообщило о том, что на данный момент США до сих пор не передали Украине две обещанные современные системы противовоздушной обороны NASAMS норвежского производства.

Представитель американского оборонного ведомства пояснил, что две установки NASAMS, невзирая на заявление Raytheon Technologies о получении Киевом обещанных систем, будут переданы Украине в ближайшем будущем, после чего Пентагон намерен передать киевскому режиму ещё 6 норвежских средств ПВО.