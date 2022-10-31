Легенда рок-н-ролла Джерри Ли Льюис в молодости женился на своей 13-летней кузине
В 1957 году Джерри Ли Льюис женился на своей кузине Майре Уильямс. Ей тогда было 13 лет. Сейчас Майре 78.
Она говорит, что быть женой в 13 лет и матерью в 14 было достаточно тяжело, но она нашла в себе силы. В 17 лет она потеряла ребенка, а в 19 – родила.
Майра считает, что из-за их брака карьера Джерри Ли Льюиса пошла под откос. Радиостанции перестали играть музыку Льюиса. Его лейбл Sun Records прекратил его продвижение, а предложения выступить испарились.
Уильямс говорит, что наркотики нанесли непоправимый ущерб ее браку. По ее словам, до того, как Льюис начал употреблять наркотики, он был глупым, игривым и добрым.
Опубликовано: Светлана Репина
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