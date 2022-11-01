СБУ провела обыски в двух епархия православной церкви Украины

APS
2022-11-01 06:58

СБУ обнаружила деструктивную переписку с патриархом Кириллом и антиукраинские материалы.

Служба безопасности Украины СБУ провела обыски в помещениях, находящихся в юрисдикции епархий Украинской православной церкви Московского патриархата, сообщается в ведомственном Telegram-канале.

"У фигурантов дела обнаружена переписка митрополита Кировоградского и Новомиргородского с патриархом Московским Кириллом, а также изъято большое количество антиукраинских материалов, изготовленных в России", -говорится в публикации.

По утверждению СБУ, собранные сведения подпадают сразу под две статьи уголовного законодательства Украины.

Опубликовано: Максим Алексеев