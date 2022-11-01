СБУ провела обыски в двух епархия православной церкви Украины
СБУ обнаружила деструктивную переписку с патриархом Кириллом и антиукраинские материалы.
Служба безопасности Украины СБУ провела обыски в помещениях, находящихся в юрисдикции епархий Украинской православной церкви Московского патриархата, сообщается в ведомственном Telegram-канале.
"У фигурантов дела обнаружена переписка митрополита Кировоградского и Новомиргородского с патриархом Московским Кириллом, а также изъято большое количество антиукраинских материалов, изготовленных в России", -говорится в публикации.
По утверждению СБУ, собранные сведения подпадают сразу под две статьи уголовного законодательства Украины.
Опубликовано: Максим Алексеев
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