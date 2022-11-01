МВД Эстонии планирует в 30 раз расширить охраняемую зону на границе с Россией

APS
2022-11-01 07:10

МВД Эстонии объявило о планах в 30 раз расширить охраняемую зону на границе с Россией.

В Министерстве внутренних дел Эстонии планируют расширить охраняемую зону на границе с Россией расширить с 30 метров, как ранее, до 300 метров. О подобной инициативе рассказал глава отдела пограничной и миграционной политики страны Янек Мяги.

"Мы видим, что действующий регламент не позволяет нам осуществлять охрану государственной границы на должном уровне, размещать всю пограничную инфраструктуру в пределах 10 метров уже невозможно", - сказал он.

 В новой охраняемой зоне планируется возвести дополнительные объекты пограничного контроля.

Опубликовано: Максим Алексеев