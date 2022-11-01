Минфин США увеличил сроки на разгрузку нефти из России после введения «потолка цен»
Министерство финансов США сообщило об продлении сроков разгрузки танкеров с нефтью из России после введения «потолка цен».
Европейский союз и США согласовали вопрос о введении потолка цен на российскую нефть с 5 декабря 2022 года. В Министерстве финансов Соединенных штатов пояснили, что транспортные суда, загруженные нефтью до 5 декабря и разгруженные до 19 января под решение о "потолке цен" попадать не будут.
Иакм образом американский Минфин ответил на ключевой вопрос, волнующий поставщиков и потребителей российской нефти, что произойдет с поставками углеводородов, загруженных до введения ценовых ограничений.
Опубликовано: Максим Алексеев
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