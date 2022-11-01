Минобороны РФ закрыло движение судов по коридору безопасности в Черном море
2022-11-01 08:24
Министерство обороны России сообщило о перекрытии специализированного коридора, позволявшего кораблям проходить в Чёрном море в соответствии с зерновой сделкой.
Пресс-служба Министерства обороны России уведомляет, что с вечера 31 октября российское оборонное ведомство полностью приостановило действие коридора безопасности в Чёрном море, созданного в рамках зерновой сделки с Украиной, Турцией и ООН для беспрепятственного прохождения кораблей с зерновыми культурами.
По данным Минобороны РФ, причиной закрытия продуктового коридора является недавняя беспрецедентная атака беспилотников вооружённых сил Украины на корабли российского Черноморского флота в Севастополе.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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