Заместитель постоянного представителя РФ в ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Запад не предоставил опровержений причастности Киева к нападению на корабли Черноморского флота.

Во вторник запмпостпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что на минувшем заседании Совета безопасности при организации страны коллективного Запада не делали прямых заявлений о том, что украинские войска не имеют отношения к атаке беспилотников на российские корабли Черноморского флота в Севастополе.

29 октября ударные дроны вооружённых сил Украины атаковали корабли российского Черноморского флота, после чего Москва объявила о выходе из зерновой сделки.