Полянский: Запад не отрицает причастность ВСУ к атаке на Черноморский флот
2022-11-01 09:06
Заместитель постоянного представителя РФ в ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Запад не предоставил опровержений причастности Киева к нападению на корабли Черноморского флота.
Во вторник запмпостпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что на минувшем заседании Совета безопасности при организации страны коллективного Запада не делали прямых заявлений о том, что украинские войска не имеют отношения к атаке беспилотников на российские корабли Черноморского флота в Севастополе.
29 октября ударные дроны вооружённых сил Украины атаковали корабли российского Черноморского флота, после чего Москва объявила о выходе из зерновой сделки.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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