Российский боец ММА Писарев умер во время сна

По предварительным данным, причиной смерти известного 33-летнего спорстмена могло стать пищевое отравление.

Российский боец смешанного стиля Александр Писарев ушел из жизни в возрасте 33 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на команду спортсмена.

По предварительным данным, у спортсмена не было никаких хронических заболеваний, он скончался во сне. Причиной смерти могло стать пищевое отравление. Для выяснения всех обстоятельств назначена судебно-медицинская экспертиза.

Источник издания также сообщил, что из-за проблем со здоровьем в больнице находится жена бойца МММ.

Писарев выступал на соревнованиях промоушенов RCC и Fight Nights. Его последний поединок состоялся в феврале 2020-го, спортсмен проиграл Максиму Усояну. Всего в ММА боец провел пять поединков, он одержал три победы и потерпел два поражения.

Писарев является чемпионом Москвы по рукопашному бою, грэпплингу, чемпионом центрального федерального округа россии по ММА и финалистом чемпионата Европы по ММА.