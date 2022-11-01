Детям Пугачевой и Галкина выдали израильские паспорта
Эти документы девятилетним Гарри и Лизе выданы сроком на пять лет. Брат и сестра уже учатся в одной из школ Израиля
Алла Пугачева и Максим Галкин, который считается в России иноагентом, обосновались в Израиле. Галкин ранее был гражданином этой страны, жена юмориста тоже получила израильский паспорт.
Как уточняет Космополитен, документ певицы действует год: до 21 мая 2023-го. Его выдают после 3-х месяцев пребывания в Израиле.
Изданию стало известно, что израильские паспорта также выданы и детям артистов.
По словам друзей Примадонны, этому содействовало Министерство алии и интеграции Израиля — ведомство, отвечающее за реализацию госполитики в области иммиграции.
Заграничный паспорт 9-летним Гарри и Лизе выдан на 5 лет. Брат и сестра уже учатся в одной из школ Израиля. Их отец Максим Галкин признался. что с весны учит иврит. По словам шоумена, это довольно сложный язык.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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