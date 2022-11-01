Детям Пугачевой и Галкина выдали израильские паспорта

Эти документы девятилетним Гарри и Лизе выданы сроком на пять лет. Брат и сестра уже учатся в одной из школ Израиля

Алла Пугачева и Максим Галкин, который считается в России иноагентом, обосновались в Израиле. Галкин ранее был гражданином этой страны, жена юмориста тоже получила израильский паспорт.

Как уточняет Космополитен, документ певицы действует год: до 21 мая 2023-го. Его выдают после 3-х месяцев пребывания в Израиле.

Изданию стало известно, что израильские паспорта также выданы и детям артистов.

По словам друзей Примадонны, этому содействовало Министерство алии и интеграции Израиля — ведомство, отвечающее за реализацию госполитики в области иммиграции.

Заграничный паспорт 9-летним Гарри и Лизе выдан на 5 лет. Брат и сестра уже учатся в одной из школ Израиля. Их отец Максим Галкин признался. что с весны учит иврит. По словам шоумена, это довольно сложный язык.