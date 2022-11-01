Правительство Японии проводит быстрые свидания в надежде повысить рождаемость
С 2010 года население Японии сократилось более чем на 1 миллион человек. Основная причина этой проблемы заключается в том, что у японцев нет времени заниматься сексом.
Многие страны предпринимают меры по увеличению численности своего населения, но правительство Японии решилось на самый уникальный шаг в этом направлении.
Оно, чтобы побудить людей вступать в брак, по всей стране создало службы быстрого знакомства. Дисбаланс населения и его устойчивое сокращение являются одной из основных проблем для Японии.
Большая часть населения стремительно стареет, а процент пожилых людей здесь - один их самых высоких в мире.
Непрерывное сокращение рождаемости и старение населения с 2010 года привели к снижению численности жителей страны более чем на миллион.
Основная причина этой проблемы заключается в том, что у японцев нет времени заниматься сексом. Большая часть населения работает более 80 часов в неделю, а некоторые даже без выходных.
Это приводит к серьезным проблемам со здоровьем у молодых японцев и даже становится причиной их внезапной смерти. Кроме того, существует тенденция нежелания вступления в брак среди молодежи, и это еще больше ухудшает ситуацию.
Опубликовано: Игнат Ветров
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