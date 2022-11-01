Стремоусов: ВСУ безуспешно пытаются пробиться к Херсону на Бериславском направлении

Замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал о новых неудачных попытках украинских военных провести контрнаступление на Херсон.

Во вторник заместитель временного главы Херсонской области Кирилл Стремоусов опубликовал новое сообщение в личном Telegram-канале, где заявил, что вооружённые силы Украины не оставляют попыток продвинуться к Херсону, осуществляя новые наступательные операции на Бериславском направлении, однако все атаки ВСУ оперативно отбиваются российскими войсками.

В тот же день ВРИО главы Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о том, что порядка 70 тысяч жителей Херсона будут переселены с участка земель возле реки Днепр протяжённостью в пятнадцать километров.