Стремоусов: ВСУ безуспешно пытаются пробиться к Херсону на Бериславском направлении
2022-11-01 11:23
Замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал о новых неудачных попытках украинских военных провести контрнаступление на Херсон.
Во вторник заместитель временного главы Херсонской области Кирилл Стремоусов опубликовал новое сообщение в личном Telegram-канале, где заявил, что вооружённые силы Украины не оставляют попыток продвинуться к Херсону, осуществляя новые наступательные операции на Бериславском направлении, однако все атаки ВСУ оперативно отбиваются российскими войсками.
В тот же день ВРИО главы Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о том, что порядка 70 тысяч жителей Херсона будут переселены с участка земель возле реки Днепр протяжённостью в пятнадцать километров.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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