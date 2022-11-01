Захарова: Трасс должна рассказать о письме Блинкену после взрыва «Северных потоков»
Представитель МИД России Мария Захарова уверена, что правительство Великобритании обязано прокомментировать новость о том, что Лиз Трасс отправляла необычное сообщение Энтони Блинкену после инцидента с российскими газопроводами North Stream.
Днём 1 ноября сотрудник Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила о том, что российское правительство и миллионы людей по всему миру ожидают ответ от администрации Лондона на слух о том, что экс-премьер Британии Лиз Трасс написала госсекретарю США Энтони Блинкену сообщение со словами "дело сделано" после того, как на "Северных потоках" произошли взрывы.
Характерно, что после инцидента на "Северных Потоках" Владимир Путин заявил, что ФСБ располагают сведениями о тоом, что специальные агенты стран Запада могут быть причастны к теракту в Балтийском море.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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