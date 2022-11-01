Вернувшийся из украинского плена боец народного ополчения Донбасса рассказал о том, какие пытки к нему применяли военные Украины.

Во вторник журналисты газеты "РИА Новости" опубликовали интервью с двадцатилетним солдатом из Донецкой Народной республики, который накануне вернулся из украинского плена в результате нового раунда обмена пленными между Киевом и Москвой.

По словам бывшего пленника ВСУ, украинские солдаты угрожали вырезать ножом свастику на его теле и отрезать фаланги пальцев и постоянно избивали. Другой бывший военнопленный заявил, что войска Украины избили его пленного сослуживца до состояния, когда молодой человек забыл, где он находится, ввиду чего думал, что сейчас он служит в армии, а не в плену у ВСУ.