«РИА Новости»: солдаты ВСУ угрожали вырезать свастику на телах военнопленных ДНР
Вернувшийся из украинского плена боец народного ополчения Донбасса рассказал о том, какие пытки к нему применяли военные Украины.
Во вторник журналисты газеты "РИА Новости" опубликовали интервью с двадцатилетним солдатом из Донецкой Народной республики, который накануне вернулся из украинского плена в результате нового раунда обмена пленными между Киевом и Москвой.
По словам бывшего пленника ВСУ, украинские солдаты угрожали вырезать ножом свастику на его теле и отрезать фаланги пальцев и постоянно избивали. Другой бывший военнопленный заявил, что войска Украины избили его пленного сослуживца до состояния, когда молодой человек забыл, где он находится, ввиду чего думал, что сейчас он служит в армии, а не в плену у ВСУ.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
19Fortyfive: Трасс сказала Блинкену «дело сделано» после взрыва «Северных потоков»
Загадочные дольмены в России в Западном Кавказе до сих пор вызывают массу противоречий
Times: Трасс требовала вино и кофе во время посещения других стран
Обманула всех: Светлана Пермякова на самом деле не вышла замуж, а просто позировала в белом платье
МИД РФ: продолжения зерновой сделки не будет без расследования терактов в Севастополе