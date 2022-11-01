Глава МИД: никто не сможет остановить экономику России
2022-11-01 11:50
Сергей Лавров заявил о несокрушимости экономики и политической стабильности России.
Никто не сможет подорвать экономику и внутриполитическую стабильность России, заявил глава МИД Сергей Лавров. Страна уверено идет своим курсом, подчеркнул он.
"Можно с уверенностью заявить, что внутриполитическую стабильность и экономику никому подорвать не удастся", - сказал Лавров в ходе выступления на Всемирной тематической конференции.
Глава МИД отметил, что в сложившихся непростых внешнеполитических условиях Россия активно развивает отношения со странами СНГ, Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки.
Опубликовано: Максим Алексеев
19Fortyfive: Трасс сказала Блинкену «дело сделано» после взрыва «Северных потоков»
Загадочные дольмены в России в Западном Кавказе до сих пор вызывают массу противоречий
Times: Трасс требовала вино и кофе во время посещения других стран
Обманула всех: Светлана Пермякова на самом деле не вышла замуж, а просто позировала в белом платье
МИД РФ: продолжения зерновой сделки не будет без расследования терактов в Севастополе