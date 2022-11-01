Глава МИД: никто не сможет остановить экономику России

Сергей Лавров заявил о несокрушимости экономики и политической стабильности России.

Никто не сможет подорвать экономику и внутриполитическую стабильность России, заявил глава МИД Сергей Лавров. Страна уверено идет своим курсом, подчеркнул он.

"Можно с уверенностью заявить, что внутриполитическую стабильность и экономику никому подорвать не удастся", - сказал Лавров в ходе выступления на Всемирной тематической конференции.

Глава МИД отметил, что в сложившихся непростых внешнеполитических условиях Россия активно развивает отношения со странами СНГ, Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки.