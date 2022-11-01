Российские хакеры взломали американскую систему управления дронами ВСУ
2022-11-01 12:02
Российские хакеры смогли проникнуть в американскую программу управления беспилотниками.
Вооруженные силы Украины для управления дронами использую американскую систему DELTA.
Как сообщает официальный телеграм-канал российского издания "Московский комсомолец", хакеры сумели получить полный ООступ к данной системе.&
"Хакеры получили полный доступ к американской программе управления войсками DELTA, которой пользуются ВСУ", - передает МК.
Отмечается, что в данную систему вносятся данные о всех силах российской армии, которые фиксируют БПЛА.
Опубликовано: Николай Скира
Бизнесмен Тиньков удалил свой пост об отказе от гражданства России
Шойгу исключил возможность отправки срочников в зону СВО РФ в Украине
19Fortyfive: в НАТО увидели наступление «логистического кошмара» для ВСУ
Шойгу: По частичной мобилизации призвали триста тысяч человек
Times: Трасс требовала вино и кофе во время посещения других стран