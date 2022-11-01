Российские хакеры взломали американскую систему управления дронами ВСУ

APS
2022-11-01 12:02

Российские хакеры смогли проникнуть в американскую программу управления беспилотниками.

Вооруженные силы Украины для управления дронами использую американскую систему DELTA.

Как сообщает официальный телеграм-канал российского издания "Московский комсомолец", хакеры сумели получить полный ООступ к данной системе.&

"Хакеры получили полный доступ к американской программе управления войсками DELTA, которой пользуются ВСУ", - передает МК.

Отмечается, что в данную систему вносятся данные о всех силах российской армии, которые фиксируют БПЛА.

Опубликовано: Николай Скира