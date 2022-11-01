Трасс повергла Американцев в шок глупостью в своём сообщении Блинкену

Британский политик Лиз Трасс повергла Американцев в шок глупостью в своем сообщением в переписке с Блинкену о ЧП на "Северных потоках".

РИА Новости: Жители Америки отреагировали на новости о переписке британского премьера Лиз Трасс и госсекретаря Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкена о ЧП на «Северных потоках».

«Как некоторые страны могут быть настолько глупыми и безрассудными, когда тут ядерный армагеддон на горизонте! Давайте скажем противнику: «Мы взорвали трубопровод». Гениально», — возмутился Joe.

«Нынешние лидеры глупы и лишены воображения в своих коммуникациях. Я с большой ностальгией вспоминаю прошлые сообщения типа "Орел приземлился»,— написал Morton.

«Ну вот и все... Англия, выполняющая волю режима Байдена, на самом деле не такая уж и невообразимая. Элита, которая создала эту проблему в Украине, не собирается замерзать этой зимой. Я надеюсь, что в один прекрасный день для этой элиты проведут Нюрнбергские суды», - написал OIF Combat Vet.