Трасс повергла Американцев в шок глупостью в своём сообщении Блинкену
Британский политик Лиз Трасс повергла Американцев в шок глупостью в своем сообщением в переписке с Блинкену о ЧП на "Северных потоках".
РИА Новости: Жители Америки отреагировали на новости о переписке британского премьера Лиз Трасс и госсекретаря Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкена о ЧП на «Северных потоках».
«Как некоторые страны могут быть настолько глупыми и безрассудными, когда тут ядерный армагеддон на горизонте! Давайте скажем противнику: «Мы взорвали трубопровод». Гениально», — возмутился Joe.
«Нынешние лидеры глупы и лишены воображения в своих коммуникациях. Я с большой ностальгией вспоминаю прошлые сообщения типа "Орел приземлился»,— написал Morton.
«Ну вот и все... Англия, выполняющая волю режима Байдена, на самом деле не такая уж и невообразимая. Элита, которая создала эту проблему в Украине, не собирается замерзать этой зимой. Я надеюсь, что в один прекрасный день для этой элиты проведут Нюрнбергские суды», - написал OIF Combat Vet.
Опубликовано: Илья Крылов
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