Басурин: Войска ДНР захватили опорный пункт ВСУ около Донецка и взяли пленных

Народная милиция ДНР атаковала и захватила опорный пункт украинской армии около Донецка.

Силы Народной милиции Донецкой народной республики продолжают вести бои с Вооруженными силами Украины.

Так, сообщил заместитель начальника НМ ДНР Басурин, к западу от Донецка был уничтожен опорный пункт украинской армии.

При этом, приводит Russia Today слова Басурина, в плен были взяты несколько украинских военнослужащих.

"Бойцы ДНР захватили опорный пункт ВСУ и взяли пленных к западу от Донецка — Басурин", - говорится в сообщении ТГ-канала RT.