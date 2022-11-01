Басурин: Войска ДНР захватили опорный пункт ВСУ около Донецка и взяли пленных
2022-11-01 13:04
Народная милиция ДНР атаковала и захватила опорный пункт украинской армии около Донецка.
Силы Народной милиции Донецкой народной республики продолжают вести бои с Вооруженными силами Украины.
Так, сообщил заместитель начальника НМ ДНР Басурин, к западу от Донецка был уничтожен опорный пункт украинской армии.
При этом, приводит Russia Today слова Басурина, в плен были взяты несколько украинских военнослужащих.
"Бойцы ДНР захватили опорный пункт ВСУ и взяли пленных к западу от Донецка — Басурин", - говорится в сообщении ТГ-канала RT.
Опубликовано: Николай Скира
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