Украинская армия нанесла артиллерийские удары по Донецку
2022-11-01 13:08
Подразделения украинской армии обстреляли Донецк снарядами натовского калибра.
Подразделения украинской армии выпустило по Донецку 15 снарядов калибра 155-мм, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Украинские формирования вели обстрел по направления: 12.12 - населенный пункт Орловка - Донецк, а также - Красногоровка - Донецк", - рассказали в представительстве.
Артиллерия, калибром 155-мм применяется странами НАТО. США поставили для ВСУ дальнобойные гаубицы М777 такого калибра, которые активно применяются для обстрела населенных пунктов ДНР.
Опубликовано: Максим Алексеев
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