Украинская армия нанесла артиллерийские удары по Донецку

Подразделения украинской армии обстреляли Донецк снарядами натовского калибра.

Подразделения украинской армии выпустило по Донецку 15 снарядов калибра 155-мм, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"Украинские формирования вели обстрел по направления: 12.12 - населенный пункт Орловка - Донецк, а также - Красногоровка - Донецк", - рассказали в представительстве.

Артиллерия, калибром 155-мм применяется странами НАТО. США поставили для ВСУ дальнобойные гаубицы М777 такого калибра, которые активно применяются для обстрела населенных пунктов ДНР.