Хакеры из РФ взломали американскую программу для управления дронами ВСУ

Российские хакеры взломали американскую программу, которой пользуются ВСУ для управления БПЛА.

Соединенные Штаты Америки дали украинским войскам доступ к своей системе, благодаря которой можно управлять дронами на расстоянии.

Теперь же стало известно, что хакерам из Российской Федерации удалось взломать данную систему.

По сообщению телеграм-канала газеты "Московский Комсомолец", хакеры смогли получить доступ к управлению.

"Хакеры получили полный доступ к американской программе управления войсками DELTA, которой пользуются ВСУ", - пишет источник.