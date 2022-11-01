Хакеры из РФ взломали американскую программу для управления дронами ВСУ
2022-11-01 14:18
Российские хакеры взломали американскую программу, которой пользуются ВСУ для управления БПЛА.
Соединенные Штаты Америки дали украинским войскам доступ к своей системе, благодаря которой можно управлять дронами на расстоянии.
Теперь же стало известно, что хакерам из Российской Федерации удалось взломать данную систему.
По сообщению телеграм-канала газеты "Московский Комсомолец", хакеры смогли получить доступ к управлению.
"Хакеры получили полный доступ к американской программе управления войсками DELTA, которой пользуются ВСУ", - пишет источник.
Опубликовано: Николай Скира
Бизнесмен Тиньков удалил свой пост об отказе от гражданства России
Тайна хобота: почему слон может им есть и работать
19Fortyfive: в НАТО увидели наступление «логистического кошмара» для ВСУ
Российская армия нарушила производство на военных предприятиях Украины
Times: Трасс требовала вино и кофе во время посещения других стран