ВС РФ ликвидировали свыше 150 иностранных наёмников и бойцов ВСУ на Купянском направлении

В Минобороны РФ сообщили, что российские военные уничтожили более 150 иностранных наёмников и бойцов ВСУ на Купянском направлении фронта.

1 ноября официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков в ходе брифинга заявил о том, что российскими военнослужащими на Купянском направлении за минувшие сутки было уничтожено более 150 бойцов ВСУ и иностранных наёмников сражающихся за Украину.

Конашенков добавил, что служащие ВС РФ в ходе боевых действий на данном участке фронта также уничтожили три танка, четыре боевых бронированных машины и шесть пикапов украинской стороны.