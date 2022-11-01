ВС РФ ликвидировали свыше 150 иностранных наёмников и бойцов ВСУ на Купянском направлении
2022-11-01 14:44
В Минобороны РФ сообщили, что российские военные уничтожили более 150 иностранных наёмников и бойцов ВСУ на Купянском направлении фронта.
1 ноября официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков в ходе брифинга заявил о том, что российскими военнослужащими на Купянском направлении за минувшие сутки было уничтожено более 150 бойцов ВСУ и иностранных наёмников сражающихся за Украину.
Конашенков добавил, что служащие ВС РФ в ходе боевых действий на данном участке фронта также уничтожили три танка, четыре боевых бронированных машины и шесть пикапов украинской стороны.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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