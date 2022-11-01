Минобороны РФ: ВСУ создали угрозу техногенной катастрофы на Запорожской АЭС
2022-11-01 14:52
Российский генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что украинские военнослужащие в очередной раз создали угрозу техногенной катастрофы на ЗАЭС в Энергодаре.
1 ноября официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков во время брифинга заявил о том, что служащие Вооружённых сил Украины выпустили не менее 20 боеприпасов по северо-западной окраине Энергодар и территории близ Запорожской АЭС.
Конашенков отметил, что российские военнослужащие обеспечили радиационную безопасность на ЗАЭС в Энергодаре, отразив все атаки со стороны Украины, которые велись из подконтрольного ВСУ города Марганец Днепропетровской области.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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