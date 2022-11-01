Минобороны РФ: ВСУ создали угрозу техногенной катастрофы на Запорожской АЭС

Российский генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что украинские военнослужащие в очередной раз создали угрозу техногенной катастрофы на ЗАЭС в Энергодаре.

1 ноября официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков во время брифинга заявил о том, что служащие Вооружённых сил Украины выпустили не менее 20 боеприпасов по северо-западной окраине Энергодар и территории близ Запорожской АЭС.

Конашенков отметил, что российские военнослужащие обеспечили радиационную безопасность на ЗАЭС в Энергодаре, отразив все атаки со стороны Украины, которые велись из подконтрольного ВСУ города Марганец Днепропетровской области.