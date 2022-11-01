Минобороны: ВС РФ cущественно нарушили управление группировками ВСУ и их тыловым обеспечением

Минобороны заявило cущественом нарушении управления группировками ВСУ и их тыловым обеспечением.

1 ноября в Минобороны России заявили о том, что после массированного удара высокоточным оружием базирования по объектам систем управления, связи и энергетики Украины.

Так же министерство обороны оповещает о значительном затруднении перевозки резервов в районы боевых действий железнождным транспортом, нарушении производства на предприятиях ВПК Украины.