Минобороны: ВС РФ cущественно нарушили управление группировками ВСУ и их тыловым обеспечением

APS
2022-11-01 14:53

Минобороны заявило cущественом нарушении управления группировками ВСУ и их тыловым обеспечением.

1 ноября в Минобороны России заявили о том, что после массированного удара высокоточным оружием базирования по объектам систем управления, связи и энергетики Украины.

Так же министерство обороны оповещает о значительном затруднении перевозки резервов в районы боевых действий железнождным транспортом, нарушении производства на предприятиях ВПК Украины.

Опубликовано: Илья Крылов