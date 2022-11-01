Правительство Малайзии предъявило претензии Бейонсе
Теперь певица считается персоной нон грата в этой стране, и въезд сюда ей категорически запрещен.
Несколько лет назад Бейонсе, которой сейчас 41 год, получила запрет на посещение Малайзии.
Точно такой же запрет есть и у ее эпатажной коллеги по цеху - Леди Гаги.
R&B-исполнительница готовилась выступить с рядом концертов в этой стране, но правительство предъявило ей ряд претензий.
Суть их заключалась в том, что у исполнительницы слишком провокационные наряды и вызывающая манера выступлений.
Этим Бейонсе нарушала строгие правила, установленные в Малайзии для всех приезжих артистов.
С тех пор певица объезжает стороной этот регион и даже не пытается здесь гастролировать.
Опубликовано: Наталья Павлова
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