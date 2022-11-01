Правительство Малайзии предъявило претензии Бейонсе

Теперь певица считается персоной нон грата в этой стране, и въезд сюда ей категорически запрещен.

Несколько лет назад Бейонсе, которой сейчас 41 год, получила запрет на посещение Малайзии.

Точно такой же запрет есть и у ее эпатажной коллеги по цеху - Леди Гаги.

R&B-исполнительница готовилась выступить с рядом концертов в этой стране, но правительство предъявило ей ряд претензий.

Суть их заключалась в том, что у исполнительницы слишком провокационные наряды и вызывающая манера выступлений.

Этим Бейонсе нарушала строгие правила, установленные в Малайзии для всех приезжих артистов.

С тех пор певица объезжает стороной этот регион и даже не пытается здесь гастролировать.