Киркоров покинул Россию после оскорбления журналистки

Филипп Киркоров разместил в Сети видео из аэропорта. Скорее всего артист отправляется в Узбекистан, чтобы дать очередной концерт. Случилось это после того, как артист послал корреспондентку в ... .

После концерта в Санкт-Петербурге, приуроченного к юбилею Большого концертного зала "Октябрьский", певец Филипп Киркоров по традиции общался с представителями СМИ. В процессе беседы с одной из журналисток исполнитель некрасиво высказался в ее адрес.

Многие осудили артиста за несдержанность.

После этого Филипп Бедросович покинул родное государство. Видимо, звезда сцены отправился в Узбекистан, чтобы дать там очередной концерт.