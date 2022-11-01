Киркоров покинул Россию после оскорбления журналистки
2022-11-01 16:11
Филипп Киркоров разместил в Сети видео из аэропорта. Скорее всего артист отправляется в Узбекистан, чтобы дать очередной концерт. Случилось это после того, как артист послал корреспондентку в ... .
После концерта в Санкт-Петербурге, приуроченного к юбилею Большого концертного зала "Октябрьский", певец Филипп Киркоров по традиции общался с представителями СМИ. В процессе беседы с одной из журналисток исполнитель некрасиво высказался в ее адрес.
Многие осудили артиста за несдержанность.
После этого Филипп Бедросович покинул родное государство. Видимо, звезда сцены отправился в Узбекистан, чтобы дать там очередной концерт.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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