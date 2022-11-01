Die Welt: Германия требует от Сербии сделать выбор между Россией и Евросоюзом

По сообщению авторитетного издания Die Welt, правительство ФРГ настаивает на том, чтобы Сербия сделала выбор между двумя сторонами — Европейским союзом и Россией.

В Германии считают, что Сербия не может быть в партнерских отношениях одновременно с Россией и ЕС, поэтому настаивают, чтобы правительство страны определилось. Необходимость решения определяется «все более напряженной геополитической обстановкой».

Die Welt отмечает, что правительство Германии удивлено и разочаровано решением Сербии продолжить углубленное сотрудничество с российской стороной. Причина — не согласованный курс с позицией Европейского союза и антироссийскими санкциями.

Федеральное правительство считает, что президент Сербии Александр Вучич со временем все равно сделает выбор, так как «ему не усидеть на двух стульях». Тем не менее, ЕС пока не намерен вмешиваться во внутренние дела Сербии.

Ранее посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил, что официальный Белград не будет менять позицию относительно антироссийских санкций ЕС. Он продолжит углубленное сотрудничество с Москвой при новом кабинете министров во главе с премьером Аной Брнабич.