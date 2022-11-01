Карьера Джеки Чана начиналась со съемок в массовке
Юный трюкач и каскадер сыграл множество небольших ролей в боевиках, прежде чем стал знаменит.
Актерская карьера трюкача и каскадера, мастера боевых искусств Джеки Чана начиналась, как и у многих - со съемок в эпизодах и массовке.
Однажды в картине "Выход Дракона" ему посчастливилось встретиться и сыграть с легендарным Брюсом Ли.
Там Чан исполнил крошечную роль бойца, который врукопашную сражался с киношным героем Ли.
В этом эпизоде Брюс моментально расправился с Ли, у персонажа которого даже имени не было.
Тем не менее, даже этот маленький момент очень повлиял на последующее становление и продвижение актера Чана.
К слову, во время съемок вышеупомянутой сцены Брюс Ли случайно сильно ударил Джеки Чана по лицу, за что потом долго и искренне извинялся перед молодым коллегой по цеху.
Опубликовано: Наталья Павлова
Хакер Джокер: взломанную программу Delta делали по стандартам НАТО в США и Украине
Бывшая жена умершего боксера Писарева рассказала о подготовке к похоронам
19Fortyfive: Трасс сказала Блинкену «дело сделано» после взрыва «Северных потоков»
МО РФ: армия России нарушила производство на военных предприятиях ВСУ
19Fortyfive: в НАТО увидели наступление «логистического кошмара» для ВСУ