Карьера Джеки Чана начиналась со съемок в массовке

Юный трюкач и каскадер сыграл множество небольших ролей в боевиках, прежде чем стал знаменит.

Актерская карьера трюкача и каскадера, мастера боевых искусств Джеки Чана начиналась, как и у многих - со съемок в эпизодах и массовке.

Однажды в картине "Выход Дракона" ему посчастливилось встретиться и сыграть с легендарным Брюсом Ли.

Там Чан исполнил крошечную роль бойца, который врукопашную сражался с киношным героем Ли.

В этом эпизоде Брюс моментально расправился с Ли, у персонажа которого даже имени не было.

Тем не менее, даже этот маленький момент очень повлиял на последующее становление и продвижение актера Чана.

К слову, во время съемок вышеупомянутой сцены Брюс Ли случайно сильно ударил Джеки Чана по лицу, за что потом долго и искренне извинялся перед молодым коллегой по цеху.