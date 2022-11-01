В Twitter начали маркировать аккаунты государственных украинских СМИ

Социальная сеть Twitter начала маркировать аккаунты, которые связаны с государственными украинскими СМИ. Соответствующие пометки уже появились в нескольких украинских аккаунтах.

Пометка означает, что аккаунт принадлежит «изданию, которое аффилированно с государством Украины». Она ставится как в самом аккаунте, так и в постах, которые опубликованы от имени аккаунта.

На официальном сайте Twitter поясняется, что пометки о связях аккаунтов с государством появляются не только «в честь Украины», но и для ряда других государств — России, Беларуси, Китая, Франции, Великобритании, США, Канады, Германии, Турции и прочих.

С конца февраля 2022 года Twitter начал отмечать публикации российских государственных средств массовой информации, представленных в социальной сети. Представители Twitter заявили, что платформа «предпринимает шаги для сокращения появления данного контента».

В марте 2022 года Twitter объявил, что намерен ограничить доступ к государственным СМИ России. В связи с этим 4 марта Роскомнадзор начал блокировать доступ к социальной сети.