МО РФ: армия России нарушила производство на военных предприятиях ВСУ

В Минобороны России рассказали о действиях российских военнослужащих в зоне спецоперации, которые привели к нарушению работы украинских военных предприятий.

1 ноября пресс-секретарь Министерства обороны России по вопросам спецоперации генерал-лейтенант Игорь Конашенков публично заявил, что войска РФ нанесли ряд высокоточных массированных ракетно-артиллерийских ударов по ключевым военным предприятиям Украины, которые заняты в сфере производства оружия и боеприпасов для ВСУ.

По данным Конашенкова, в качестве последствий российских ударов по украинским военным заводам часть из них была полностью выведена из строя.