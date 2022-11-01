МО РФ: армия России нарушила производство на военных предприятиях ВСУ
2022-11-01 17:18
В Минобороны России рассказали о действиях российских военнослужащих в зоне спецоперации, которые привели к нарушению работы украинских военных предприятий.
1 ноября пресс-секретарь Министерства обороны России по вопросам спецоперации генерал-лейтенант Игорь Конашенков публично заявил, что войска РФ нанесли ряд высокоточных массированных ракетно-артиллерийских ударов по ключевым военным предприятиям Украины, которые заняты в сфере производства оружия и боеприпасов для ВСУ.
По данным Конашенкова, в качестве последствий российских ударов по украинским военным заводам часть из них была полностью выведена из строя.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
Хакер Джокер: взломанную программу Delta делали по стандартам НАТО в США и Украине
Хакер РФ взломал систему DELTA, управляющую действиями ВСУ по стандартам НАТО
19Fortyfive: Трасс сказала Блинкену «дело сделано» после взрыва «Северных потоков»
Макрон: Франция поможет Украине укрепить противовоздушную оборону
19Fortyfive: в НАТО увидели наступление «логистического кошмара» для ВСУ