Welt: Германия вынуждает Сербию выбирать между Россией и Евросоюзом

Немецкое издание Die Welt утверждает, что правительство ФРГ заставляет администрацию Белграда выбирать между сотрудничеством с Россией и потенциальном членстве в ЕС.

Вечером вторника журналисты немецкой газеты Die Welt сообщили, что правительство Германии по закрытым каналам предупредило Сербию о необходимости срочно сделать выбор между продолжением всестороннего сотрудничества с Россией и продолжением своего пути на членство в Европейском союзе.

Источник Die Welt утверждает, что в ФРГ предупредили администрацию Белграда о том, что имеющая статус кандидата на члены в ЕС Сербия может столкнуться с последствиями, если продолжит поддержку России.