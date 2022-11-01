Welt: Германия вынуждает Сербию выбирать между Россией и Евросоюзом
2022-11-01 17:28
Немецкое издание Die Welt утверждает, что правительство ФРГ заставляет администрацию Белграда выбирать между сотрудничеством с Россией и потенциальном членстве в ЕС.
Вечером вторника журналисты немецкой газеты Die Welt сообщили, что правительство Германии по закрытым каналам предупредило Сербию о необходимости срочно сделать выбор между продолжением всестороннего сотрудничества с Россией и продолжением своего пути на членство в Европейском союзе.
Источник Die Welt утверждает, что в ФРГ предупредили администрацию Белграда о том, что имеющая статус кандидата на члены в ЕС Сербия может столкнуться с последствиями, если продолжит поддержку России.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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