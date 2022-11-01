Макрон: Франция усилит оказание военной помощи Украине
2022-11-01 18:14
Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал усилить оказание Украине военной помощи.
Во вторник, 1 ноября 2022 года, в коммюнике Елисейского дворца сообщили о том, что президент Французской Республики Эммануэль Макрон провёл телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.
В ходе состоявшегося телефонного разговора Макрон заявил Зеленскому о намерениях Франции усилить выделение военной помощи Украине для обеспечения боеспособности ВСУ.
Макрон отметил, что в первую очередь французское государство намерено усилить системы противовоздушной обороны киевского режима.
Опубликовано: Диана Мудреченко
Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры о зерновой сделке
Разработан план эвакуации для каждого региона Украины
Захарова: Трасс должна рассказать о письме Блинкену после взрыва «Северных потоков»
«Единая Россия» передумала вводить уголовную ответственность за уклонение от мобилизации
Бизнесмен Тиньков удалил свой пост об отказе от гражданства России