Макрон: Франция усилит оказание военной помощи Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал усилить оказание Украине военной помощи.

Во вторник, 1 ноября 2022 года, в коммюнике Елисейского дворца сообщили о том, что президент Французской Республики Эммануэль Макрон провёл телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

В ходе состоявшегося телефонного разговора Макрон заявил Зеленскому о намерениях Франции усилить выделение военной помощи Украине для обеспечения боеспособности ВСУ.

Макрон отметил, что в первую очередь французское государство намерено усилить системы противовоздушной обороны киевского режима.