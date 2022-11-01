Макрон пообещал Зеленскому помочь усилить противовоздушную оборону

Макрон пообещал Зеленскому усилить военную помощь Украине, в том числе в области сил ПВО.

1 ноября на сайте Елисейского дворца появилась информация о том, что во вторник состоялся телефонный разговор между президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Во время беседы лидеры стран обсудили ситуацию на Украине и на Запорожской атомной электростанции, утверждения России о подготовке Киевом грязной бомбы , а также решение РФ приостановить своё участие в зерновой сделке.

Макрон заверил Зеленского, что Франция мобилизовала все ресурсы для скорейшего увеличения военной поддержки Киева и выразил решимость помочь Украине подготовиться к предстоящей зиме.