Макрон пообещал Зеленскому помочь усилить противовоздушную оборону
Макрон пообещал Зеленскому усилить военную помощь Украине, в том числе в области сил ПВО.
1 ноября на сайте Елисейского дворца появилась информация о том, что во вторник состоялся телефонный разговор между президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Украины Владимиром Зеленским.
Во время беседы лидеры стран обсудили ситуацию на Украине и на Запорожской атомной электростанции, утверждения России о подготовке Киевом грязной бомбы , а также решение РФ приостановить своё участие в зерновой сделке.
Макрон заверил Зеленского, что Франция мобилизовала все ресурсы для скорейшего увеличения военной поддержки Киева и выразил решимость помочь Украине подготовиться к предстоящей зиме.
Опубликовано: Елена Калиновская
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