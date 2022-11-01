Рогов: 230 бойцов ССО ВСУ тренируются для захвата Запорожской АЭС

Член Главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов заявил, что 230 бойцов ССО ВСУ тренируются для захвата ЗАЭС.

1 ноября член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в официальном пресс-релизе сообщил о том, что около 230 бойцов Сил специальных операций ВСУ проводят тренировки на территории комбината «Звезда» в Запорожье.

Рогов утверждает, что целью данных тренировок украинского спецназа является планируемый киевским режимом захват территории Запорожской АЭС в Энергодаре.