Рогов: 230 бойцов ССО ВСУ тренируются для захвата Запорожской АЭС
2022-11-01 18:39
Член Главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов заявил, что 230 бойцов ССО ВСУ тренируются для захвата ЗАЭС.
1 ноября член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в официальном пресс-релизе сообщил о том, что около 230 бойцов Сил специальных операций ВСУ проводят тренировки на территории комбината «Звезда» в Запорожье.
Рогов утверждает, что целью данных тренировок украинского спецназа является планируемый киевским режимом захват территории Запорожской АЭС в Энергодаре.
Опубликовано: Диана Мудреченко
Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры о зерновой сделке
Лидер молдавских оппозиционеров Шор предложил выслать из страны посла США
Захарова: Трасс должна рассказать о письме Блинкену после взрыва «Северных потоков»
Пригожин назвал рейтинг артистов ВЦИОМ фальсификацией из-за отсутствия в нем Агутина, Басты и Шнурова
Бизнесмен Тиньков удалил свой пост об отказе от гражданства России