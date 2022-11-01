Совмин Беларуси утвердил график переноса рабочих дней в 2023 году

Белорусский Совет министров утвердил официальный график переноса рабочих дней на следующий год.

Вечером 1 ноября премьер-министр Беларуси Роман Головченко подписал постановление белорусского Кабина об утверждении графика по переносу рабочих дней в 2023 году.

Согласно подписанному документу, с понедельника 24 апреля рабочие смены переносятся на субботу 29 апреля, а с субботы 22 апреля по вторник 25 апреля будут утверждены дни отдыха.

Также рабочий день с понедельника 8 мая переносится на субботу 13 мая, а дни отдыха установлены с субботы 6 мая по четверг 9 мая. В понедельник 6 ноября в 2023 году рабочий день перенесут на субботу 11 ноября, а дни отдыха пройдут с субботы 4 ноября по вторник 7 ноября.