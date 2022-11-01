Захарова посоветовала главе МИД ФРГ Бербок уйти в отпуск для изучения истории

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рекомендует глава МИД Германии Анналене Бербок уйти в рабочий отпуск, посвятив его изучению истории и мировой карты.

Во вторник сотрудник МИД России Мария Захарова дала оценку заявлению министра иностранных дел Германии Анналене Бербок, которая в ходе недавней поездке в Казахстан публично призвала предотвратить усиление влияния Москвы в странах Центральной Азии.

В ответ на данное высказывание Бербок Захарова опубликовала новое сообщение в своём Telegram-канале, где посоветовала немецкому министру отдохнуть от рабочих будней, взяв внеплановый отпуск, который следует потратить на изучение общепризнанных мировых карт и уроков истории.